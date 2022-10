È molto usato nella musica andina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto usato nella musica andina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FLAUTO DI PAN

Significato/Curiosita : E molto usato nella musica andina

e sono indicati con il codice 421.112. tra i flauti di pan più noti ci sono la siringa dell'antica grecia e la zampoña della musica andina. nella religione...

Disambiguazione – se stai cercando il quadro di picasso, vedi il flauto di pan. il flauto di pan è un tipo di strumento musicale aerofono a fiato, costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

