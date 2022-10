Modesta nel mangiare e bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modesta nel mangiare e bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PARCA

Significato/Curiosita : Modesta nel mangiare e bere

Versailles, 1798), è stato un militare e artista francese. era principalmente noto per essere costantemente affamato e in grado di mangiare grandi quantità...

Disambiguazione – se stai cercando il missile francese, vedi parca. le parche (in latino: parcae), nella mitologia romana, sono il corrispettivo delle moire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con modesta; mangiare; bere; modesta altura; Una modesta cavalcatura; Offerta in denaro di modesta entità; Irrisoria, modesta ; mangiare il cibo; Il recipiente della carne pronta da mangiare ; Si consuma prima di mangiare ; Impedisce al cane di mangiare ; Soccombere miseramente; Non appena libere , scattano; In Italia non può guidare, fumare né bere alcolici; Ci si va per bere ; Cerca nelle Definizioni