Un metallo molto raro per componenti elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo molto raro per componenti elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RENIO

Significato/Curiosita : Un metallo molto raro per componenti elettronici

Numero atomico 31 e il suo simbolo è ga. è un metallo raro, tenero e di colore argenteo. il gallio è molto fragile a temperatura ambiente e il suo punto...

Leghe. il renio è ottenuto come sottoprodotto della raffinazione del molibdeno e le leghe renio-molibdeno sono superconduttrici. il renio è stato l'ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

