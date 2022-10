Messa in opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messa in opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTUATA

Significato/Curiosita : Messa in opera

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messa (disambigua). la messa, detta talvolta santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria...

La pacciamatura è un'operazione attuata in agricoltura e giardinaggio che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale, al fine di impedire... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

