Il mascara per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mascara per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIMMEL

Significato/Curiosita : Il mascara per antonomasia

Jagger,cara delevingne e molte altre. il nome dell'azienda è utilizzato anche, per antonomasia, come sinonimo di mascara. altri progetti wikimedia commons...

rimmel è il quarto album in studio del cantautore italiano francesco de gregori, pubblicato nel 1975 dalla rca italiana. il disco è registrato e missato...

