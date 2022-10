Luoghi dove soggiornano anziani e malati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi dove soggiornano anziani e malati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSPIZI

Significato/Curiosita : Luoghi dove soggiornano anziani e malati

Nuovo statuto di lucca del 1331 un intero capitolo è dedicato alle terme. ai vicari che vi soggiornano durante il periodo estivo o delle balneazioni (da...

Stai cercando il singolo discografico, vedi odissea nell'ospizio (singolo). odissea nell'ospizio è un film italiano del 2019 diretto da jerry calà e interpretato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

luoghi in cui si vota; Azienda francese di resort in luoghi esotici; Posti in luoghi reconditi e nascosti; Il crostaceo dei luoghi umidi che si appallottola; Disciplina che studia i dove ri dell uomo verso Dio, se stessi e gli altri; Regolate per funzionare a dove re; dove rodono lasciano polvere; La città dove è nata la SacherTorte; I più anziani nel lavoro; Può essere di anziani tà o anticipata; .Strutture per anziani ; Reparto ospedaliero dedicato ai più anziani ; Cura i malati di mente; malati di mente; I malati il cui trattamento prevede un ricovero di anche più di un mese; Vi si ricoverano i malati ;