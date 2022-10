Inizi di ottobre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizi di ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosita : Inizi di ottobre

No-profit agenzia di ricerche e legislazione). agli inizi del 1994, con lo scioglimento della dc, aderisce al partito popolare italiano di mino martinazzoli...

Della germania nazista ot – codice vettore iata di aeropelican air services ot – codice iso 3166-2:na di oshikoto (namibia) ot – codice iso 3166-2:ro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con inizi; ottobre; La Bergen di Soldato blu inizi ali; inizi ali del poeta Sereni; inizi ali del regista Kazan; Il genere leggero e divertente per definizi one; Si ricorda il 20 ottobre ; Festività di ottobre con zucche e streghe; Il segno zodiacale di chi è nato il 5 ottobre ; L attività svolta tra luglio e ottobre in campagna; Cerca nelle Definizioni