Il grande regista Peckinpah - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : SAM

Significato/Curiosita : Il grande regista peckinpah

David samuel "sam" peckinpah (ipa: ['pknp]) (fresno, 21 febbraio 1925 – inglewood, 28 dicembre 1984) è stato un regista e sceneggiatore statunitense...

1978 sam – film tv francese trasmesso nel 1999 sam – serie televisiva francese del 2016 sam – nome proprio di persona sam – film western del 1967 sam – arrondissement...

