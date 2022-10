Girard, matematico francese trai padri della geometria proiettiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girard, matematico francese trai padri della geometria proiettiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESARGUES

Significato/Curiosita : Girard, matematico francese trai padri della geometria proiettiva

Girard desargues (lione, 21 febbraio 1591 – lione, ottobre 1661) è stato un matematico francese, considerato uno dei fondatori della geometria proiettiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

