Giocatori in panchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giocatori in panchina.

Soluzione 8 lettere : RINCALZI

Significato/Curiosita : Giocatori in panchina

Oltre ad esser stati sulla panchina biancoceleste anche come allenatori e 4 hanno ricoperto il ruolo di allenatore-giocatore. fino a tutto il secondo decennio...

Titolare — ovvero degli effettivi schierati in campo — e delle riserve (rincalzi) a disposizione in panchina. posto a capo dello staff tecnico, in caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con giocatori; panchina; Frank e Adam sono due forti giocatori inglesi di dama; Il calcio che vede in campo giocatori di plastica; La occupano i giocatori di riserva; I giocatori della nazionale neozelandese di rugby; I calciatori in panchina ; Accomodarsi su una panchina o su una poltrona; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere; Zona naturale protetta giocatore in panchina ; Cerca nelle Definizioni