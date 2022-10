Fiume che scorre in Vestfalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che scorre in Vestfalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EMS

Significato/Curiosita : Fiume che scorre in vestfalia

(amasias in latino) è un fiume, della lunghezza di circa 371 km, che scorre nella germania. attraversa gli stati della renania settentrionale-vestfalia e bassa...

ems – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di embessa (papua nuova guinea) ems – targa automobilistica del circondario del reno-lahn (germania)

