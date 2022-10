Fissato in anticipo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fissato in anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRENOTATO

Significato/Curiosita : Fissato in anticipo

Periodo in cui un dato organo legislativo è in carica e svolge il proprio mandato elettorale. ha una durata variabile, salvo un limite massimo fissato dalla...

Alloggi in oltre 26.000 città in 192 paesi e raggiunse 10 milioni di notti prenotate in tutto il mondo. gli annunci includono sistemazioni quali stanze private... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

