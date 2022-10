Ferma a mezz aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferma a mezz aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOSPESA

Significato/Curiosita : Ferma a mezz aria

Jude e shawn saltano, e nel contempo xavier tira la palla che si ferma a mezz'aria ed accumula energia cosmica. subito dopo, shawn crossa per jude, che...

sospesa – album di antonella ruggiero del 1999 sospesa – singolo di malika ayane del 2008 altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con ferma; mezz; aria; Afferma re in giudizio; Cane da ferma di origine inglese; Il ferma glio di certi orecchini; Laconica conferma ; Nel bel mezz o del mare; Una volta viaggiava sui mezz i pubblici; La miseria di chi non ha mezz i; Coadiuva l arbitro con mezz i elettronici; Competizione letteraria ; Lo sono i provvedimenti per rendere più respirabile l aria delle metropoli; Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, poi Anita __; Agita l aria ; Cerca nelle Definizioni