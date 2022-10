Fattoria con cowboy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fattoria con cowboy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RANCH

Significato/Curiosita : Fattoria con cowboy

Il cappello da cowboy è un tipo di copricapo, tipico dell'abbigliamento dei lavoratori di fattorie e ranch nell'ovest e nel sud degli stati uniti d'america...

Il termine inglese ranch (derivato dallo spagnolo rancho e questo dal francese antico ranger, il quale significa "alloggiamento militare") viene utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con fattoria; cowboy; fattoria ; Il riparo per i grossi animali da fattoria ; Cortile della fattoria ; La fattoria negli USA; La terra di praterie, diligenze e cowboy ; La gestisce il cowboy ; Film con cowboy ... all italiana; Recinto per cowboy ; Cerca nelle Definizioni