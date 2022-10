Fanno lavori manuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno lavori manuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OPERAI

Significato/Curiosita : Fanno lavori manuali

Quale il condannato non è solo confinato ma anche messo ai lavori manuali forzati. tale lavoro può essere produttivo, come in una fattoria carceraria, in...

Distinguono quindi operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati. alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di operaio cui sono affidate... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con fanno; lavori; manuali; Organismi che fanno parte di un complesso più articolato; Le prime in affanno ; Malanno che dà l affanno ; Che fanno ridere e piangere; Tali sono i lavori che lasciano distrutti; Equipaggio della nave dedito ai lavori umili; lavori di competenza del fabbro; Si monta per realizzare lavori edili; Così è la bottega dei mestieri manuali ; manuali di facile consultazione; manuali per poeti; Pratici manuali contenenti formule e dati; Cerca nelle Definizioni