Estetisti specializzati nei volti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : VISAGISTI

Significato/Curiosita : Estetisti specializzati nei volti

Numero intitolato: "le 100 facce della musica italiana", che raccoglie i volti più influenti del panorama musicale italiano. il 12 marzo viene distribuito...

Rossastri mal si conciliavano con le esigenze del "technicolor", sicché i visagisti hollywoodiani, allo scopo di porre rimedio a tale lacuna, intervennero...

