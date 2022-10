Un esperto di materie umanistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto di materie umanistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LETTERATO

Significato/Curiosita : Un esperto di materie umanistiche

Dal greco del pro ctesiphonte di demostene. oltre a valla, le due principali figure umanistiche presenti alla corte di alfonso furono bartolomeo facio...

letteratura, testo, società, in letteratura italiana einaudi, i, il letterato e le istituzioni, torino, einaudi, 1982 cesare segre, avviamento all'analisi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

