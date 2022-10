Dall aspetto che ricorda la melanzana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dall aspetto che ricorda la melanzana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIOLACEO

Significato/Curiosita : Dall aspetto che ricorda la melanzana

patlican salatasi (una purea di melanzana), patlican dolma (melanzana ripiena), hünkâr begendi (purea di melanzana preparato con formaggio e tradizionalmente...

L'ape legnaiola (xylocopa violacea linnaeus, 1758) è un insetto dalla livrea nero-viola cangiante, appartenente alla famiglia apidae, diffusa nell'europa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con dall; aspetto; ricorda; melanzana; Si cercano dall a pioggia; Canidi dall e abitudini simili a quelle delle iene; Preserva... dall e sventure; dall a grandezza incalcolabile; Nucleo galattico di aspetto stellare; Relativo all aspetto superficiale; L aspetto che inganna; Sono uguali nell aspetto ; ricorda i pirati salgariani; Il Capponi ricorda to dalla storia; Animali che ci ricorda no un noto film di Tarantino; Si ricorda con Sansone; Nella zucca e nella melanzana ; Un prodotto come la melanzana ; Colorato più o meno come una melanzana ;