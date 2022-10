Comune che si trova tra Bologna e Forlì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune che si trova tra Bologna e Forlì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IMOLA

Significato/Curiosita : Comune che si trova tra bologna e forli

bologna, all'enav academy e alle diverse scuole di volo presenti, costituisce il polo tecnologico aeronautico di forlì. lo scalo è stato chiuso tra il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi imola (disambigua). imola (jomla in romagnolo, forum cornelii in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Comprendeva anche il comune di Tenda; Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro; Ilulia antico nome di un noto comune piemontese; comune Pio X; Il si per i trova tori; Stato americano in cui si trova Newark; Lo esclama chi ha trova to; Nel suo menu si possono trova re i tamales; bologna per l ACI; A bologna coprono i marciapiedi; Giurista medievale dell Università di bologna ; Svetta a bologna ; Fa provincia con forlì ; I Signori di forlì fino al 1500; Formò una signoria con forlì ; È fra forlì e Rimini;