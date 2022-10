Cioè, in altre parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cioè, in altre parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSSIA

Significato/Curiosita : Cioe, in altre parole

parole crociate (programma televisivo). le parole crociate (o parole incrociate o cruciverba) sono un gioco enigmistico che consiste nell'inserire in...

Maometto ossia il fanatismo (le fanatisme, ou mahomet le prophète) è una tragedia di voltaire scritta nel 1736 e rappresentata per la prima volta dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con cioè; altre; parole; _ sprecata, cioè uno sforzo inutile; Aver cioè avvenire; Di primo cioè subito; Spesa __, cioè irrilevante; Foto 5 Una gita a 4723 Fermo Porta __: le tre Porte designano altre ttanti rioni che si disputano il Torneo di Castel dementino; Si nominano con le altre ; In altre parole, ovvero; Non allineata alle altre ; Le prime due parole di un famoso coro del Nabucco; Caustici, pungenti a parole ; Le parole che volano in una lite; Lasciano senza parole ;