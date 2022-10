Cilindretti per arricciare i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cilindretti per arricciare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BIGODINI

Significato/Curiosita : Cilindretti per arricciare i capelli

Stai cercando gli oggetti utilizzati per la piega dei capelli, vedi bigodino. bigodini - il gioco che non fa una piega è stato un programma televisivo italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con cilindretti; arricciare; capelli; cilindretti di legno pressato bruciati nelle stufe; Compone i cilindretti sporgenti nei cavi elettrici; cilindretti di legno usati come combustibile; Cilindri usati per arricciare i capelli; Macchina per arricciare il pelo di certe stoffe; Tiene fermi i capelli e le acconciature; Coda di capelli ; Un prodotto per capelli ; Perdere i capelli sopra la fronte; Cerca nelle Definizioni