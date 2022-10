Il cervello in due parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cervello in due parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MATERIA GRIGIA

Significato/Curiosita : Il cervello in due parole

Significati, vedi cervello (disambigua). il cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale, presente nei vertebrati e in tutti gli animali...

Micrografia che mostra la materia grigia (tonalità più scure del rosa) e la materia bianca rappresentazione di un alieno "grigio" ^ (en) mau art & design...

Altre definizioni con cervello; parole; Sinonimo di cervello ; Nel sistema nervoso comprende il cervello ; Famoso proverbio: __ scarpe grosse e cervello fino; Studia malattie legate al cervello ; Cioè, in altre parole ; Le prime due parole di un famoso coro del Nabucco; Caustici, pungenti a parole ; Le parole che volano in una lite; Cerca nelle Definizioni