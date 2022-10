Caratterizza i predatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza i predatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAPACITÀ

L'immagazzinamento del grano ha attirato i topi e i ratti, che a loro volta hanno attirato i gatti, loro predatori naturali. lo studio condotto da carlos...

File su rapacità rapacità, su sapere.it, de agostini. (en) rapacità, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) rapacità, su internet... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con caratterizza; predatori; caratterizza chi dice la verità; In una celebre fiaba caratterizza no un gatto; caratterizza to dalla mancanza di respiro; caratterizza ciò che provoca dolore e imbarazzo; Uccelli predatori come l aquila e il falco; Grossi insetti predatori che vivono nelle regioni calde; Così era l arca dei predatori di Spielberg; La colorazione che assume un animale segnalando ai predatori la sua nocività; Cerca nelle Definizioni