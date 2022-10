Canidi dalle abitudini simili a quelle delle iene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canidi dalle abitudini simili a quelle delle iene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIACALLI

Significato/Curiosita : Canidi dalle abitudini simili a quelle delle iene

Morfologico le iene sono più simili ai canidi, con i quali condividono alcuni aspetti di convergenza evolutiva: sia le iene che i canidi non sono creature...

La società degli sciacalli è costituita intorno ad una coppia monogama che occupa e difende un territorio ben definito. gli sciacalli sono infatti ferocemente...

