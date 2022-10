Attualmente è chiamata Ho Chi Minh City - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attualmente è chiamata Ho Chi Minh City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAIGON

Significato/Curiosita : Attualmente e chiamata ho chi minh city

Per numero di abitanti dopo la città di ho chi minh, situata a 1760 km verso sud. il paesaggio urbano di hanoi è caratterizzato dalla presenza di numerosi...

Disambiguazione – "saigon" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi saigon (disambigua). la città di ho chi minh (thành ph h chí minh [tàn... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con attualmente; chiamata; minh; city; Era geologica attualmente in corso; Per un certo periodo si è chiamata Lega Pro; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; Viene chiamata anche il web o la rete; La lingua chiamata anche castigliano; La città oggi detta Ho Chi minh ; Ho Chi minh ne fu Presidente e leader politico; I partigiani combattenti seguaci di Ho Chi minh ; Un seguace di Ho Chi minh ; Lake city , nello Utah; La Meg di city of Angels - La città degli angeli; Lo Stato di Salt Lake city ; Era una city car in casa Opel; Cerca nelle Definizioni