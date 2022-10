L attuale Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attuale Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : L attuale persia

Principali dinastie della persia, che include tutti i regni e gli imperi che hanno governato sul territorio geografico dell'attuale iran e i loro sovrani...

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con attuale; persia; Popolazione nativa americana dell attuale Texas; Popolazione nativa americana dell attuale Texas; Non più attuale ; Il giorno attuale ; Il generale persia no sconfitto a Platea; Il nome di tre re persia ni; Si concluse con la vittoria della flotta greca di Temistocle sui persia ni; Governatore persia no; Cerca nelle Definizioni