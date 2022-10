Antico trattato indiano sull arte di amare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico trattato indiano sull arte di amare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : KAMASUTRA

Significato/Curiosita : Antico trattato indiano sull arte di amare

Filosofia (disambigua). la filosofia (in greco antico: fsfa, philosophía, composto di fe (phileîn), "amare", e sfa (sophía), "sapienza" o "saggezza"...

Disambiguazione – "kamasutra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi kamasutra (disambigua). il kama sutra (sanscrito: ) è un antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con antico; trattato; indiano; sull; arte; amare; L Antonio di Malombra e Piccolo Mondo antico ; Un canale tra l Atlantico e il Pacifico; Un antico ponte di Roma; Cella interna dell antico tempio greco; Scrisse lo storico trattato Il principe; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista Massimo Recalcati; Fine di trattato ; Sidereus, trattato d astronomia di Galileo; Strumento a corde indiano ; Un isola dell Oceano indiano appartenente allo Yemen; Un tipo di pane indiano ; indiano senza casta; La Thurman nel film Quello che so sull amore; Si applica sull e ferite; Segno che viene sull a pelle per una contusione; Si studia il suo teorema sull e parallele; Un insetto apparte nente agli eterotteri; Cassetta per la distribuzione delle carte al casinò; Quarte tto meno uno; Parte della morsa; La cittadina lombarda nota per gli amare tti; Si possono anche chiamare Avellinesi; Così si può chiamare l ufficio di una banca; Tre lettere per richiamare l attenzione; Cerca nelle Definizioni