Alterne in nota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alterne in nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosita : Alterne in nota

Ripetizione molto rapida di una nota per la durata della nota stessa (a differenza del trillo, in cui si alterna la nota reale con quella superiore). il...

Football americano nuovo testamento nt – codice vettore iata di binter canarias nt – codice fips 10-4 delle antille olandesi nt – codice iso 3166-2:au del territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

