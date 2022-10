Agenzia dell Onu che si occupa di beni culturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agenzia dell Onu che si occupa di beni culturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNESCO

Significato/Curiosita : Agenzia dell onu che si occupa di beni culturali

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata...

Es.unesco.org. (ru) sito ufficiale, su ru.unesco.org. (ar) sito ufficiale, su ar.unesco.org. (zh) sito ufficiale, su zh.unesco.org. unesco / unescofrench... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con agenzia; dell; occupa; beni; culturali; L agenzia di spionaggio che ha sede a Langley; La agenzia degli Space Shuttle; La discussa agenzia di riscossione chiusa nel 2017; L agenzia Nazionale del Turismo; Le combattono i difensori dell ortodossia; L attrice e modell a Shields; La stella più luminosa dell a costellazione dell o Scorpione; Dà il nome a una penisola dell Egitto; Malattia dell e piante; La occupa no gli spettatori di eventi sportivi; Lavoro, occupa zione; S occupa di turismo; Si occupa dei cavalli; Le persone e i beni di cui si serve l imprenditore; Trasferimento di beni ; Il beni to dittatore nato a Predappio; Reato di sottrazione di beni con uso di violenza; Riunioni culturali in abitazioni private; Relativo a bassi strati sociali e culturali ; Un Ministero sovrintende a quelli culturali ; Si occupano di ricerche scientifiche e culturali ; Cerca nelle Definizioni