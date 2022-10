Affermare in giudizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affermare in giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEPORRE

Significato/Curiosita : Affermare in giudizio

Se stai cercando altri significati, vedi giudizio universale (disambigua). il giudizio universale (o giudizio finale), secondo l'escatologia cristiana...

Fissano i fondamenti del primato papale. l'assioma "al papa è permesso deporre gli imperatori" fa cadere la nozione alto-medievale di bilanciamento fra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con affermare; giudizio; affermare ... ancora una volta!; giudizio so e prudente; Un po ... di giudizio ; Un po ... di giudizio ; Con il pregiudizio in un romanzo di Jane Austen; Cerca nelle Definizioni