È addetta alla sorveglianza della navigazione civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È addetta alla sorveglianza della navigazione civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : GUARDIA COSTIERA

Significato/Curiosita : E addetta alla sorveglianza della navigazione civile

Il corpo di polizia penitenziaria è un corpo di polizia a ordinamento civile parte delle forze dell’ordine italiane, dipendente dal dipartimento dell'amministrazione...

Principale: marina militare (italia). il corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera è uno dei sei costituenti la marina militare italiana; ad esso sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

