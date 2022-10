Abba, economista statunitense del Novecento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abba, economista statunitense del Novecento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LERNER

Significato/Curiosita : Abba, economista statunitense del novecento

Economics del 1944, abba lerner affermò che l'investimento di capitale sarebbe stato politicizzato nel socialismo di mercato. gli economisti attivi in...

Gad eitan lerner, noto semplicemente come gad lerner (in ebraico: ; beirut, 7 dicembre 1954), è un giornalista, conduttore televisivo e saggista... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 ottobre 2022

Altre definizioni con abba; economista; statunitense; novecento; abba ttimenti di edifici; Il processo di abba ndono dei combustibili fossili; In auto si abba ssa quella parasole; L abba iare del cane; Il filosofo ed economista scozzese Smith; __ Smith, Filosofo ed economista ; Charles, filosofo ed economista francese; Il nome dell economista Tinbergen; L automobile statunitense ; Casa d auto statunitense nota per i fuoristrada; Joan del folk statunitense ; Un indice borsistico statunitense sigla; Un arf del novecento ; Uno dei maggiori poeti in lingua greca del novecento ; Mario, pittore e membro del movimento novecento ; La Pozzi poetessa milanese del primo novecento ; Cerca nelle Definizioni