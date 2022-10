Fu 4 volte presidente degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu 4 volte presidente degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROOSEVELT

Significato/Curiosita : Fu 4 volte presidente degli usa

Il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo...

Franklin delano roosevelt (/'fækln 'dlno 'ozvlt/), menzionato anche come franklin d. roosevelt o solo con le iniziali fdr (hyde park, 30 gennaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con volte; presidente; degli; Lo è la rivolte lla; Vale due volte penta; Un ordine tante volte atteso da chi gareggia; Pendono dalle volte di alcune grotte; Il Bertinotti ex presidente della Camera; Renata, ex presidente ssa della regione Lazio; Quella del presidente USA è detta first lady; Fu presidente dopo De Nicola; Il massiccio con la più alta cima degli Appennini; Il salotto degli ufficiali di bordo; La Derek degli Anni 80; La città santa degli Indù; Cerca nelle Definizioni