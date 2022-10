Visitata capitale europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visitata capitale europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARIGI

Significato/Curiosita : Visitata capitale europea

I dati forniti da euromonitor international, la capitale ungherese è stata la 62ª città più visitata del mondo. la morfologia di budapest è variegata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Una canzone di Ligabue rivisitata dagli 883; Se è turistica è molto visitata ; Un'isola visitata da Gulliver; Una visitata località d'ltalia; Ha Quito come capitale ; La capitale del Senegai; Ha Riga per capitale ; Città brasiliana capitale di Rio Grande do Sul; Ursula: presiede la Commissione europea ; europea n Peace Facility; Grande emittente radiotelevisiva europea ; L Italia si trova in quella europea ;