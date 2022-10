Un vero esperto in fatti di cronaca nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vero esperto in fatti di cronaca nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CRIMINOLOGO

Significato/Curiosita : Un vero esperto in fatti di cronaca nera

Peste nera fu una pandemia, quasi sicuramente di peste, generatasi in asia centrale settentrionale durante gli anni trenta del xiv secolo e diffusasi in europa...

Relazioni sociali. in italia l'attività di criminologo non è regolamentata da alcuna norma (chi può definirsi criminologo lo psichiatra che fa perizie in penale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

