Il vento che soffia da ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vento che soffia da ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PONENTE

Significato/Curiosita : Il vento che soffia da ovest

il levante è il vento che soffia da est a ovest. in antichità si chiamava apeliote(isola) . la sua influenza in italia si fa sentire sul tirreno e sulla...

Cercando la carica pontificia, ponente della congregazione del buon governo, vedi ponente del buon governo. il ponente, detto anche zefiro o espero, (nonostante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con vento; soffia; ovest; Margaret che scrisse Via col vento ; lnvento re, ideatore; Entrata, provento ; Si spiegano al vento ; Il corri soffia to; soffia no due volte l anno sull Oceano Indiano; soffia re l aria per produrre un suono; Impetuoso vento che soffia nell Oceano Indiano; A ovest ... dell Illinois; I punti nord, sud, ovest , est; Vento umido da sud-ovest ; Antichi abitanti del sudovest dell Italia; Cerca nelle Definizioni