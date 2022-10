È venduta in tagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È venduta in tagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARNE

Significato/Curiosita : E venduta in tagli

Sus scrofa domesticus. i tagli di carne suina sono parti del corpo del maiale che viene sezionato per usi culinari. guanciale, è la guancia del maiale....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carne (disambigua). carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

