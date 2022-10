Vende sacche e trolley - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende sacche e trolley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALIGIAIO

Significato/Curiosita : Vende sacche e trolley

Egli venne avviato alla professione di calzolaio e, poi, di sellaio o valigiaio. tuttavia, ben presto, anche per le sue doti musicali ottenne, sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Per lavoro vende sigarette e francobolli; Recipienti da vende mmia; vende anche burro; La vende il salumiere; Improvvisa escursione armata a scopo di sacche ggio; Materiale per sacche tti; Scorreria finalizzata a sacche ggiare bottino; Mettere la spesa nei sacche tti per trasportarla; Il mezzo di trasporto col trolley ; Il trolley del viaggiatore; Autobus con il trolley ; In fondo al trolley ;