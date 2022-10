Un veleno per roditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veleno per roditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOPICIDA

Significato/Curiosita : Un veleno per roditori

Siano topi, o altri roditori. è probabile che il veleno di un singolo morso del taipan dell'entroterra sia potente abbastanza per uccidere circa 250.000...

Un rodenticida è un pesticida usato per uccidere o eliminare, controllare, prevenire, respingere o attenuare la presenza o l'azione di roditori, in qualsiasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

