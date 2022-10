Veicolo utile in caso di mancanza d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo utile in caso di mancanza d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOBOTTE

Significato/Curiosita : Veicolo utile in caso di mancanza d acqua

Chiara presenti sul veicolo ricreazionale ed al tempo necessario a riscaldare la decina di litri di acqua che questo è in grado di immagazzinare. camper...

Serbatoi installati a monte dell'impianto (detti comunemente satelliti) con autobotti e gestiscono i consumi pro-capite con l'applicazione di misuratori volumetrici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Serbatoi installati a monte dell'impianto (detti comunemente satelliti) con autobotti e gestiscono i consumi pro-capite con l'applicazione di misuratori volumetrici...