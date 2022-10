Veicolo per turisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo per turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PULLMAN

Significato/Curiosita : Veicolo per turisti

Queste società servono persone che necessitano temporaneamente di un veicolo, come turisti, viaggiatori, persone che non dispongono della propria automobile...

William james pullman (hornell, 17 dicembre 1953) è un attore statunitense. è di origini inglesi, olandesi, scozzesi e nordirlandesi. sesto di sette figli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con veicolo; turisti; Un veloce veicolo da neve; Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo ; Arresta il veicolo ; Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi; Località turisti ca dell Emilia Romagna; Località turisti ca del Savonese con un noto muretto; Sono guide turisti che in città; Sigla turisti ca; Cerca nelle Definizioni