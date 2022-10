Fa vedere le... stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa vedere le... stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Significato/Curiosita : Fa vedere le... stelle

Il movimento 5 stelle (m5s), reso graficamente anche come movimento 5 stelle e noto semplicemente come 5 stelle, è un partito politico italiano fondato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

