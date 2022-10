Uno sparatutto a scorrimento della Konami del 1987 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sparatutto a scorrimento della Konami del 1987. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CONTRA

Significato/Curiosita : Uno sparatutto a scorrimento della konami del 1987

Avvenivano in un ambiente bidimensionale. lo sparatutto a scorrimento del sottogenere "run and gun" contra, di konami (1987), contiene diversi livelli con prospettiva...

contra – locuzione della lingua latina contra – album dei vampire weekend (2010) cosmin contra (1975) – calciatore e allenatore di calcio rumeno contra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

