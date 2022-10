Ungere, lubrificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ungere, lubrificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLIARE

Significato/Curiosita : Ungere, lubrificare

Da fonti di calore o al sole. lubrificare con un olio a base di silicone le parti mobili cercando di evitare di ungere le parti tessili del casco. la...

Roberta oliaro (genova, 29 gennaio 1965) è una politica italiana. alle elezioni politiche del 2013 è candidata alla camera dei deputati, nella circoscrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con ungere; lubrificare; Giungere in un luogo; ungere una teglia per non far aderire una torta; Anagramma di passero che è anche congiungere ; Aggiungere denaro in un conto corrente bancario; Attrezzo per lubrificare ; Arnese per lubrificare ; Lo usa l orologiaio per lubrificare i meccanismi; Serve per lubrificare ; Cerca nelle Definizioni