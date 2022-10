Una varietà di mela rossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una varietà di mela rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUJI

Significato/Curiosita : Una varieta di mela rossa

Golden delicius e jonathan, 1953; mela campanina; pink lady: questa varietà è nata dall'ibridazione di due varietà già note quali la "lady williams" e...

Il fuji ( fuji-san) è un vulcano alto 3.776 m ed è la montagna più alta del giappone. considerato una delle "tre montagne sacre" ( sanreizan) del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

