Una protezione contro le intrusioni - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ANTIFURTO

Significato/Curiosita : Una protezione contro le intrusioni

Il codice ip (o grado di protezione ip o marcatura internazionale di protezione, in inglese ingress protection e abbreviato in ip, a volte interpretato...

Ovvero cablati, e sistemi antifurto non collegati con fili, ma dotati di trasmissione wireless. la maggior parte degli antifurti è dotata di sensori pir... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

