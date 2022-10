Una polvere cosmetica per il viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una polvere cosmetica per il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIPRIA

Significato/Curiosita : Una polvere cosmetica per il viso

il termine islamico, vedi far. il fard, anche detto blush (dall'inglese "arrossire") o belletto, è un cosmetico utilizzato per dare colore al viso,...

Trasmissione televisiva di rete 4 con enzo tortora, vedi cipria (programma televisivo). la cipria (in origine detta polvere di cipro) è un cosmetico profumato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con polvere; cosmetica; viso; Dove rodono lasciano polvere ; polvere profumata; Parassiti della polvere ; Una confezione per detersivo in polvere ; Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia; Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica ; Polvere cosmetica | Venerdì 26 novembre 2021; Polvere cosmetica ; Un improvviso stop; Giunta senza preavviso ; Lucina del televiso re; Diviso in due sezioni;