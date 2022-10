Una lingua notoriamente difficile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua notoriamente difficile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARABO

Significato/Curiosita : Una lingua notoriamente difficile

lingue studiate da zamenhof, affinché fossero semplici da imparare e nel contempo potessero dare a questa lingua la stessa espressività di una lingua...

arabo o arabico significa "attinente all'arabia". arabo – miliziano armeno del xix secolo arabi – popolazione dell'africa e dell'asia araba – nome basco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con lingua; notoriamente; difficile; Parlano la lingua di Mosca; Un lingua ggio per computer; La lingua parlata in Grecia; lingua ufficiale di Kenya, Tanzania e Uganda; L italiano lo è, notoriamente , di spaghetti; Cani notoriamente veloci; notoriamente onesto; Lo era notoriamente Ben Turpin; Lo è il tipo molesto da cui è difficile liberarsi; Non e difficile spuntarla; Una lingua... difficile ; Una difficile ... è l arabo; Cerca nelle Definizioni