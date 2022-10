Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: Che bella figura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTIFRASTICA

Significato/Curiosita : Una frase con cui s intende il contrario di quello che si dice es: che bella figura

Età coincideva con il regno di saturno, padre del padre degli dei in carica, giove. è tutto dire si dice di una frase che non necessita di spiegazioni o...

Del racconto e non coincide con quello della voce narrante. struttura antifrastica del racconto: si sostiene una tesi ma si fa intuire che è possibile pure... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

