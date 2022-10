Una cura con massaggi e trazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cura con massaggi e trazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FISIOTERAPIA

Significato/Curiosita : Una cura con massaggi e trazioni

Trattamenti consistevano essenzialmente in esercizi, massaggi e trazioni. procedure manipolative del rachide e delle articolazioni delle estremità cominciarono...

Sviluppi della fisioterapia. si iniziarono ad inventare macchine come il gymnasticon. le prime origini documentate della fisioterapia moderna risalgono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

